Писарский и Гарре начнут матч «Крылья Советов» - «Динамо» с первых минут

Встреча пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена». Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» и «Динамо» опубликовали стартовые составы на игру 1/4 финала Кубка России по футболу. Матч пройдет сегодня, 23 февраля 2023 года, на стадионе «Солидарность Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по местному времени (15:00 по московскому).

За «Крылья» в официальном матче дебютируют новички Владимир Писарский и Бенхамин Гарре. Оба футболиста попали в стартовый состав. Также с первых минут у самарцев сыграют Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков (капитан), Горшков, Ежов, Костанца, Коваленко и Рахманович.

В запасе остались Овсянников, Фролов, Рассказов, Загородников, Зотов, Витюгов, Чиркович, Зуев, Хлусов, Шитов и Иванисеня, который вернулся после травмы.

— Денис Якуба, Дмитрий Цыпченко и Сергей Бабкин пропустят игру из-за повреждений, — рассказали в пресс-службе «Крыльев».

У «Динамо» в стартовом составе Шунин, Фернандес, Сазонов, Даса, Скопинцев, Кутицкий, Захарян, Фомин, Грулев, Нгамале и Смолов. В запасе остались Будачев, Лещук, Паршивлюк, Лесовой, Норманн, Маричаль, Макаров, Гагнидзе, Осокин, Тюкавин, Гладышев и Сулаквелидзе.

Напомним, интерес к матчу футболисты обеих команд подогрели перепалкой в шоу фигуристки Евгении Медведевой.