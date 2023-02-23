В числе погибших в ДТП на трассе М-5 в Самарской области оказался ребенок

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело Фото: прокуратура Самарской области

Появились новые подробности страшного ДТП, которое произошло на трассе М-5 утром 23 февраля 2023 года. На 83 км автодороги в Нефтегорском районе столкнулись три автомобиля, в том числе – рейсовый микроавтобус, который ехал из Самары в Бузулук. В результате аварии погибли пять человек, в числе которых – ребенок.

– ДТП произошло примерно в 9 часов утра, на 83-м километре трассы М-5 «Урал» в Нефтегорском районе. По предварительным данным, в результате ДТП погибли пять человек, среди которых несовершеннолетний, – рассказали в СУ СК по Самарской области.

Отметим, что в результате аварии также пострадали 11 человек. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Ситуацией заинтересовался и губернатор Самарской области – по его поручению на место происшествия выезжал министр здравоохранения региона Армен Бенян. Глава региона также отметил, что близким погибших будет оказана помощь.

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