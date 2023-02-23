Продавец товаров для котов из Подмосковья оставил самарчанку без когтеточки

В отношении мошенника возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Самары стала жертвой мошенника из Подмосковья. Женщина купила когтеточку, но товар до нее так и не дошел. Информацию сообщили в областном ГУ МВД.

По данным полицейских, 27-летний житель города Красногорск Московской области разместил в соцсетях объявление о продаже когтеточки. Самарчанка решила приобрести товар и перевела продавцу 4 тысячи рублей. Взамен она попросила номер для отслеживания заказа, но мужчина ответил, что данный номер не отслеживается.

– На вопросы покупательницы мужчина ответил, что посылку на почте не приняли, и товар он отправит позже. По истечении месяца покупатель попросила вернуть ей деньги, поскольку товар так и не получила. Продавец сообщил, что с ней свяжется директор, чтобы обсудить детали. А после перестал выходить на связь, – рассказали в областном ГУ МВД.

В скором времени горе-продавца нашли оперативники. Он во всем сознался. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

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