В Самарской области родственники бойцов вновь смогли увидеть близких благодаря телемосту

Телемост для самарцев организовал губернатор Дмитрий Азаров Фото: правительство Самарской области

Родные военнослужащих из Самарской области смогли пообщаться своими близкими благодаря телемосту. Его для земляков организовали губернатор Дмитрий Азаров и командарм Андрей Колотовкин. Поддержку в проведении онлайн-встречи оказало Минобороны РФ.

– Рад, что такие встречи проходят регулярно, мы и дальше будем их проводить. Искренне благодарю вас, всех родных и близких наших военнослужащих за вашу поддержку, веру, за то, что вы вселяете в них уверенность, что враг будет разбит, а победа будет за нами, – отметил губернатор.

Общение длилось около 1,5 часов, во время которых родные поздравили военных с праздником, пожелали ребятам здоровья и скорейшего возвращения домой – с победой.

– Спасибо вам за защиту нашей Родины! Несмотря на трудное время, которое переживает сейчас наша страна, вы с честью и достоинством выполняете все поставленные боевые задачи. Победа будет за нами. Я тебя очень люблю, у нас все хорошо. Дочка очень скучает по тебе. Она тебя очень любит и ждет, – обратилась к бойцу супруга.

Отметим, что всесторонняя поддержка военнослужащих и их семей – одна из первостепенных задач властей разных уровней. Это подчеркнул в своем обращении президент РФ. Говоря о создании специального государственного фонда для адресной помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации Владимир Путин отметил, что семья каждого бойца должна быть окружена заботой и теплом.

При формировании этой инициативы был учтен успешный опыт Самарской области. В регионе уже реализуется комплексный подход к оказанию поддержки семьям военнослужащих по принципу социального паспорта каждой семьи. Также внедряется программа «Возвращение» для помощи людям, возвращающимся из зоны СВО.