Праздник «Масленица» пройдет во всех муниципальных ДК Самары 26 февраля 2023 года

В программе – мастер-классы, ростовые куклы, выступления творческих коллективов Фото: Альберт ДЗЕНЬ

26 февраля 2023 года во всех домах культуры Самары пройдут интерактивные программы в честь праздника Масленицы. Информацию сообщили в пресс-службе городской администрации.

Гостей ждут театрализованные постановки, угощения чаем и блинами, мастер-классы, выставки, выступления творческих коллективов, фольклорные игры и многое другое.

Мероприятия пройдут в следующих ДК: «Победа» (пр. Кирова, 72А) с 11:00; «Луч» (ул. Магистральная, 133) с 11:00; «Заря» 9 (проезд 9 Мая, 16) с 13:00; «Октябрь» (пос. Мехзавод, квартал 4, 9), 12:00; «Чайка» (пос. Управленческий, ул. С.Лазо, 4) , 11:00; «Нефтяник» (ул.Кишиневская, 13) 10:00; «Пламя» (пос. Прибрежный, ул.Прибрежная, 2А), 11:00; «Сатурн» (пос. Береза, квартал 1,11), 11:00. Ознакомиться с полной программой можно по ссылке.

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