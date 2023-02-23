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НовостиСпорт23 февраля 2023 17:03

В «Крыльях Советов» объяснили необычное празднование гола Писарского

Футболист вышел на поле с настоящей дирижерской палочкой
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Владимир Писарский открыл счет на 47 минуте встречи

Владимир Писарский открыл счет на 47 минуте встречи

Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

В четверг, 23 февраля, на стадионе «Солидарность Самара Арена» прошла первая игра четвертьфинала Кубка России между «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Счет открыли хозяева поля – Владимир Писарский отправил мяч в ворота противника на 47 минуте. Свой дебют в составе самарского клуба он отметил с дирижерской палочкой. В «Крыльях» объяснили столь необычное празднование.

– Гол в ворота «Динамо» Владимир Писарский отпраздновал с настоящей дирижерской палочкой. Она принадлежит народному артисту РФ, художественному руководителю Самарской филармонии Михаилу Щербакову. Он является преданным болельщиком «Крыльев», – рассказали в пресс-службе футбольного клуба.

Напомним, встреча закончилась победа хозяев – самарцы обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Ответная игра четвертьфинала Кубка России по футболу пройдет в Москве в среду, 1 марта. А после команды встретятся снова — в рамках РПЛ.

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Встреча закончилась со счетом 2:1 (подробности)