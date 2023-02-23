Салют прогремел на набережной 23 февраля. Фото: скрин видео @samaradtp

Праздничный салют прогремел в Самаре в День защитника Отечества 23 февраля 2023 года. Горожане могли полюбоваться ярким зрелищем на набережной. Фотографиями и видео праздничного фейерверка жители города поделились в социальных сетях.

Про то, что в Самаре планируется салют на 23 февраля объявили задолго до праздника. Многие горожане с нетерпением ждали фейерверка. Однако из-за непогоды и сильной метели, которая обрушилась на Самарскую область в преддверии Дня защитника Отечества у многих самарцев возникли опасения, что салюта на 23 февраля в Самаре не будет. К счастью, эти опасения не оправдались.

В 21.00 на набережной прогремел яркий фейерверк. Он порадовал зрителей, которые не поленились доехать до места несмотря на непогоду.