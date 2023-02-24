После застолья обиженный самарец избил подругу и украл у девушек телефон с паспортом

Во время конфликта самарчанки смогли выбежать из квартиры и попросить о помощи прохожих. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 39-летний местный житель заподозрил своих подруг в краже и решил разобраться. В итоге он избил одну из них, похитил телефон и паспорт.

— Хозяин квартиры, расположенной в доме на ул. 18 км Московского шоссе в ноябре прошлого года позвал компанию друзей, с которой выпивал алкоголь. Во время застолья он уснул, а когда проснулся, обнаружил отсутствие гостей и пропажу имущества, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Тогда он пришел в квартиру одной из подруг, начал грубо обвинять гостивших у него. Затем ударил по лицу 23-летнюю девушку, открыто похитил у нее сотовый телефон, а у 22-летней девушке забрал паспорт. Во время конфликта самарчанки смогли выбежать из квартиры и попросить о помощи прохожих, которые вызвали полицию.

Полицейские задержали местного жителя, изъяли у него имущество девушек и вернули законным владелицам. Сейчас мужчина заключен под стражу. Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу. В ходе расследования выяснилось, что девушки ничего не крали у хозяина квартиры.

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