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НовостиОбщество24 февраля 2023 6:28

Елена Лапушкина возложила цветы на площади Славы в Самаре 23 февраля

Также глава города поздравила жителей с праздником
Ирина СИНЕГУБОВА
Отдельно мэр отметила героизм военнослужащих, которые участвуют в СВО.

Отдельно мэр отметила героизм военнослужащих, которые участвуют в СВО.

Фото: администрация Самары

В четверг, 23 февраля, в Самаре на Площади Славы к Вечному огню и горельефу скорбящей Матери-Родины возложили цветы в честь Дня защитника Отечества. В торжественной церемонии участвовала и глава Самары Елена Лапушкина.

— Самарцы всегда достойно выполняли и выполняют свой долг, продолжая боевые и трудовые традиции своих отцов и дедов. Сегодня мы все искренне переживаем и поддерживаем наших военнослужащих, которые проявляют героизм и мужество в зоне СВО, — отметила мэр.

По словам главы города, каждый военнослужащий, который сегодня борется за свободу и российские ценности, является примером истинной преданности Родине. Защитниками Отечества сегодня стали и обычные жители страны, которые поддерживают бойцов.

— Дорогие жители Самары! Поздравляю вас с праздником! Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, стойкости и мужества, благополучия и мира в ваших домах, — поздравила Елена Лапушкина.

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