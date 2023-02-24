Елена Лапушкина возложила цветы на площади Славы в Самаре 23 февраля

Отдельно мэр отметила героизм военнослужащих, которые участвуют в СВО. Фото: администрация Самары

В четверг, 23 февраля, в Самаре на Площади Славы к Вечному огню и горельефу скорбящей Матери-Родины возложили цветы в честь Дня защитника Отечества. В торжественной церемонии участвовала и глава Самары Елена Лапушкина.

— Самарцы всегда достойно выполняли и выполняют свой долг, продолжая боевые и трудовые традиции своих отцов и дедов. Сегодня мы все искренне переживаем и поддерживаем наших военнослужащих, которые проявляют героизм и мужество в зоне СВО, — отметила мэр.

По словам главы города, каждый военнослужащий, который сегодня борется за свободу и российские ценности, является примером истинной преданности Родине. Защитниками Отечества сегодня стали и обычные жители страны, которые поддерживают бойцов.

— Дорогие жители Самары! Поздравляю вас с праздником! Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, стойкости и мужества, благополучия и мира в ваших домах, — поздравила Елена Лапушкина.

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