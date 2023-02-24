Волонтеры фонда «Звезда и Лира» подготовили праздничный стол для бойцов из Самарской области

В рамках акции «Подарок солдату» были собраны 263 подарка бойцам от жителей Самарской области. Фото: фонд «Звезда и Лира»

Вчера, 23 февраля, волонтеры фонда «Звезда и Лира» подготовили праздничный стол для военнослужащих, которые находятся на лечении в госпитале.

— Для наших бойцов в госпитале мы подготовили фрукты, блины, торты и салаты. Так на обед ребята покушали теплую и вкусную домашнюю еду, которую волонтеры готовили с душой, — рассказали в фонде.

Помимо праздничного стола, в рамках акции «Подарок солдату» были собраны 263 подарка с поздравлениями, письмами и открытками от жителей Самарской области. Каждый презент передали лично в руки бойцу.

Волонтеры фонда смастерили в госпитале информационный стенд, где разместили рисунки и открытки, переданные от жителей региона. По словам участников «Звезды и Лиры», военнослужащие передали слова благодарности за поддержку и помощь.

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