Из-за прорыва трубы затопило улицы в Комсомольском районе Тольятти 24 февраля

В настоящий момент прорыв уже устраняет аварийная бригада. Фото: телеграм-канал «Тольятти»

Сегодня, 24 февраля, в Комсомольском районе Тольятти произошла коммунальная авария. Из-за прорыва трубы улица Мурысева оказалась полностью в воде.

— «Река» течет сверху по ул. Мурысева до ул. Ярославской и с ул. Мурысева по ул. Матросова до ул. Коммунистической, — отмечают очевидцы в телеграм-канале «Тольятти».

По информации ЕДДС Тольятти, все дело в прорыве трубы холодного водоснабжения на водоводе в районе дома № 21 по ул. Коммунистической. В настоящий момент его уже устраняет аварийная бригада ООО «Волжские коммунальные системы».

Также отмечается, что для жителей предоставили бойлер с питьевой водой. Он находится у дома № 21 по ул. Коммунистической. В комментариях к посту пользователи отмечают, что это уже не первый подобный случай.

— В этом месте неоднократно прорывало трубу, но, видимо, до сих пор не заменили, — пишет жительница Тольятти.

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