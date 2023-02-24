Ребенок и трое взрослых попали в больницу после ДТП с легковушками в Самарской области

Пострадавших с различными травмами доставили в медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, 23 февраля, в 11:15 в Ставропольском районе Самарской области 40-летняя женщина за рулем автомобиля Lada Granta выехала на «встречку» и спровоцировала ДТП, в результате которого пострадал ребенок и трое взрослых.

— Женщина ехала во время снегопада по 948 км автодороги М-5 «Урал» со стороны Тольятти в направлении Сызрани. Она не справилась с рулевым управлением, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате этого машина выехала на полосу встречного движения, где в это время двигался автомобиль Skoda Karoq. Транспортные средства столкнулись. За рулем иномарки находился 44-летний водитель, двигавшийся во встречном направлении.

Всего пострадали четыре человека: женщина-водитель и три пассажира 8, 39 и 59 лет автомобиля Lada Granta. Их с различными травмами доставили в медицинское учреждение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.