Магазин с продукцией производителей Самарской области открыли в городе Снежное на Донбассе

Ассортимент решили расширять с учетом мнения и запроса жителей. Фото: правительство Самарской области

На Донбассе в городе Снежное открылся магазин с продукцией самарских производителей. В нем побывал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Предложение поставлять в Снежное самарские продукты прозвучало на одной из встреч с жителями города. В магазине представлено более 70 позиций товаров крупных предприятий Самарской области и фермерских хозяйств.

Ассортимент решили расширять с учетом мнения и запроса жителей. Для этого губернатор предложил в магазине проводить анкетирование покупателей. Благодаря прямым поставкам из региона цены на многие самарские товары существенно ниже, чем аналогичная продукция в других магазинах города Снежное.

Напомним, в 2022 году в Снежном при участии жителей и предпринимателей Самарской области провели ремонт важных соцобъектов. Глава региона отметил, что не менее масштабные планы обустройства Снежного запланированы и на 2023 год.

— Это город практически родной, здесь особое отношение к жителям Самарской области. Люди реально благодарны за оказанную помощь. Мы вновь и вновь будем формировать новые планы и налаживать нормальную мирную жизнь в Снежном, — сказал Дмитрий Азаров.

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