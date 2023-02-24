Пенсионер поджег автомобиль 30-летней соседки в Самарской области

Женщина оценила причиненный ей материальный ущерб в 100 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Тольятти 74-летний мужчина поджог автомобиль своей соседки. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали его в кратчайшие сроки.

— Вечером в дежурную часть поступило сообщение от водителя такси, который стал очевидцем происшествия. Поджигателя задержали в одном из подъездов жилого дома, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Мужчина при виде полицейских попытался скрыться, но ему не удалось. По информации сотрудников, от одежды пенсионера сильно пахло бензином. Он признал вину, но цель поджога не объяснил. С 30-летней соседкой он ранее знаком не был.

Женщина оценила причиненный ей материальный ущерб как значительный, в размере 100 тысяч рублей. У мужчины уже есть судимость за покушение на убийство. В настоящий момент возбужденно уголовное дело, его может грозить до пяти лет лишения свободы. Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и мотивы произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.