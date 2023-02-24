Сотрудники ГУ МЧС по Самарской области возложили цветы к Вечному огню 23 февраля

Сотрудники отметили, что также в этот день выражается глубокое уважение всем, кто служил и служит сейчас. Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В четверг, 23 февраля, в честь Дня защитника Отечества на площади Славы в Самаре состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню. Участие в ней приняли и сотрудники ГУ МВЧ по Самарской области под руководством начальника Олега Бойко.

— В этот один из самых значимых праздников в нашей стране мы чтим память воинов, сражавшихся за нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, — отметили в главном управлении.

Сотрудники отметили, что также в этот день выражается глубокое уважение всем, кто служил и служит сейчас, отстаивает суверенитет и национальные интересы страны, продолжает доблестные традиции своих дедов и прадедов.

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