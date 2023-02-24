Творческая программа «Масленица» пройдет на площади Куйбышева в Самаре 26 февраля 2023

На ярмарке будут представлены самобытные сувениры, которые каждый желающий сможет купить. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В воскресенье, 26 февраля, для жителей региона подготовили творческую программу «Масленица». Она пройдет с 11:00 до 16:00 на площади Куйбышева в Самаре. Об этом сообщили в городской администрации.

На одном из самых любимых народных праздников России будет возможность смастерить своими руками народную игрушку и научиться основам художественной росписи в мастерской. На ярмарке будут представлены самобытные сувениры, которые каждый желающий сможет купить.

И конечно же на празднике не обойдется без горячих блинов с различными начинками и ароматного чая. Также можно прокатиться с деревянной горки, поиграть в городки, сфотографироваться у масленичных арт-объектов.

Вход на площадь будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты по улицам Красноармейской, Чапаевской и Вилоновской. Напомним, масленичных гуляний в парках Самары в 2023 году не будет, а вот во всех муниципальных ДК они состоятся.

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