В Самаре мужчина избил возлюбленную за переписку с бывшим мужем

После избиения женщина выбежала из квартиры и обратилась за помощью к родственникам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее судимый житель Самары нанес тяжелые травмы своей возлюбленной за переписку с бывшим мужем. Уголовное дело расследовано и направлено в суд.

— Из медицинского учреждения сообщили о госпитализации 39-летней жительницы Самары с травмами. Экспертиза показала, что ей был причинен тяжкий вред здоровью, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Оказалось, что женщина накануне распивала алкоголь вместе со своим сожителем. Во время застолья она попросила у него сотовый телефон, так как свой сдала в комиссионный магазин. По словам женщины, она хотела посмотреть фильм, но возлюбленный ей отказал и в ходе конфликта избил.

А вот по словам мужчины, причиной конфликта стало то, что сожительница с его смартфона переписывалась со своим бывшим мужем. После избиения женщина выбежала из квартиры и обратилась за помощью к своим родственникам.

Самарца задержали на территории Кировского района, когда он шел в магазин за алкоголем. Теперь ему грозит уголовное наказание.

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