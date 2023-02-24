О жизни заповедника расскажут на лекции в Самарском зоопарке 28 февраля

Посетить лекцию можно только по входному билету в зоопарк. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 28 февраля, в 14:00 в Самарском зоопарке пройдет встреча с директором Жигулевского заповедника Романом Гореловым, который расскажет о жизни заповедника. Об этом сообщили в пресс-службе зоопарка.

Речь пойдет о целях создания заповедников, об уникальных животных и растениях Жигулевского заповедника, о борьбе с браконьерами, о спасении животных и других аспектах жизни заповедника.

По словам организаторов, мероприятие рассчитано на студентов биологических факультетов и учащихся старших классов, которые хотят связать свою жизнь с изучением и охраной природы. Лекция будет длиться полтора часа. Посетить ее можно только по входному билету в зоопарк.

Стоимость для детей старше 7 лет и взрослых составляет 300 рублей, для групп от 20 человек - 150 рублей с человека, а студенты биологических, ветеринарных факультетов и юннаты смогут пройти бесплатно. Требуется предварительная запись по телефону: 926-11-27, 8-927-738-75-78, 8-927-653-38-35.

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