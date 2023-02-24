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НовостиОбщество24 февраля 2023 12:39

В Самаре у каждого второго отца-медалиста ребенок окончил школу с медалью

К такому выводу привело исследование SuperJob
Ирина СИНЕГУБОВА
На четверки окончили школу дети 65% пап-хорошистов.

На четверки окончили школу дети 65% пап-хорошистов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследованию сервиса SuperJob в Самаре у каждого второго отца-медалиста ребенок тоже оканчивает школу с медалью. В опросе участвовали родители выпускников из Самары.

Знак отличия «За особые успехи в учении» имеют дети 55% пап и 45% мам, закончивших в свое время школу с золотой или серебряной медалью. У 44% отцов, которые учились в основном на «отлично», дети окончили школу с тем же результатом.

На четверки окончили школу дети 65% пап-хорошистов. А по словам 43% отцов-троечников, их дочери и сыновья превзошли их успехи и окончили школу на четверки. По данным сервиса, 4 из 10 жительниц города, которые учились в основном на пятерки, воспитали отличников и из своих детей.

Большинство мам-хорошисток (62%) сообщило, что их дети в основном учились четверки. А по словам 54% женщин, у которых было больше троек, их сыновья и дочери окончили школу с теми же оценками.

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