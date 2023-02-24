В Самаре у каждого второго отца-медалиста ребенок окончил школу с медалью

На четверки окончили школу дети 65% пап-хорошистов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно исследованию сервиса SuperJob в Самаре у каждого второго отца-медалиста ребенок тоже оканчивает школу с медалью. В опросе участвовали родители выпускников из Самары.

Знак отличия «За особые успехи в учении» имеют дети 55% пап и 45% мам, закончивших в свое время школу с золотой или серебряной медалью. У 44% отцов, которые учились в основном на «отлично», дети окончили школу с тем же результатом.

На четверки окончили школу дети 65% пап-хорошистов. А по словам 43% отцов-троечников, их дочери и сыновья превзошли их успехи и окончили школу на четверки. По данным сервиса, 4 из 10 жительниц города, которые учились в основном на пятерки, воспитали отличников и из своих детей.

Большинство мам-хорошисток (62%) сообщило, что их дети в основном учились четверки. А по словам 54% женщин, у которых было больше троек, их сыновья и дочери окончили школу с теми же оценками.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.