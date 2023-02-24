Средневековый мир на празднике в Самаре

Каждому гостю в подарок дали снимок-магнит, а гипермаркет угостил всех хрустящим хлебом с салом. Фото: ТК "Гудок"

23 февраля в Самаре состоялся праздник «Хлеба и Зрелищ», где самарцы могли попробовать угощения, поглядеть на средневековые ристалища и научиться играть в старинные игры и писать на бересте. Исторический праздник в День защитника Отечества прошел в ТК «Гудок».

Гости праздника повеселились от души, поучаствовали в реконструкции средневекового быта, примерили рубахи и сарафаны с головными уборами, самые крепкие примерили настоящие воинские доспехи. На мастер-классе по средневековым танцам гости поплясали и поводили хороводы.

На огромной сцене в ТК Гудок происходил настоящий боевой сход воинов разных народностей, ристалища воинов в полном военном облачении того времени.

Местом притяжения стал мастер-класс по средневековым играм, гости от мала до велика ломали голову над разноцветными самоцветами, которые нужно было расставить в правильном порядке на разрисованном полотне.

Дети смогли опробовать техники мечевого боя на мягком оружии. Каждый гость праздника получил снимок-магнит на память. Даже к угощениям организаторы праздника подошли с креативом, гипермаркет Лента угостил гостей хрустящим свежим хлебом с салом. Фото и видео с мероприятия можно посмотреть в открытом доступе.

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