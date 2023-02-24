Желтый уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Самарской области 25 февраля

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий без необходимости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 25 февраля, в регионе объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Завтра днем местами в регионе ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с, — получена консультация от ФГБУ «Приволжское УГМС».

Спасатели напоминают, что необходимо быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, перестроений, опережений.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий без необходимости, на улице укрыться в подземных переходах или подъездах. Также если есть возможность, машину стоит поставить в гараж, в противном случае парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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