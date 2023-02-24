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НовостиОбщество24 февраля 2023 14:18

Желтый уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Самарской области 25 февраля

Жителям региона напоминают, что необходимо быть аккуратнее на дорогах
Ирина СИНЕГУБОВА
При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий без необходимости.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий без необходимости.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 25 февраля, в регионе объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Завтра днем местами в регионе ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 15-18 м/с, — получена консультация от ФГБУ «Приволжское УГМС».

Спасатели напоминают, что необходимо быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств и избегать внезапных маневров, в том числе обгонов, перестроений, опережений.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий без необходимости, на улице укрыться в подземных переходах или подъездах. Также если есть возможность, машину стоит поставить в гараж, в противном случае парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

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