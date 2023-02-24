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НовостиПроисшествия24 февраля 2023 14:55

Вор-рецидивист украл виски и пробежал мимо кассы магазина в Самарской области

Мужчину успела догнать работница магазина, которая отобрала похищенное
Ирина СИНЕГУБОВА
Выяснилось, что днем ранее мужчина украл средства гигиены.

Выяснилось, что днем ранее мужчина украл средства гигиены.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Новокуйбышевске 42-летний вор-рецидивист днем взял с витрины магазина две бутылки виски, положил их в пакет и побежал через кассы к выходу.

— Работница магазина догнала вора на улице и отобрала пакет с похищенным алкоголем. После этого мужчина скрылся в ближайших дворах, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские при изучении видеозаписей узнали ранее судимого за имущественные преступления и хранение наркотических средств местного жителя. Помимо этого, при просмотре видеозаписей обнаружили, что днем ранее мужчина украл средства гигиены.

Размер похищенного алкоголя составил около 2 тысяч рублей, а гигиенических средств – 2700 рублей. Полицейские в течение суток задержали вора по месту жительства. Похищенное он уже успел продать случайному прохожему за 800 рублей, а вырученные деньги потратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело.

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