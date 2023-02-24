Игорь Осинкин рассказал, что большой отрезок игры с «Динамо» оставил неприятные впечатления

Главный тренер отмечает, что допускались нехарактерные для команды ошибки. Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинкин прокомментировал матч с «Динамо», в котором самарская команда одержала победу. Однако по словам тренера, большой отрезок игры оставил неприятные впечатления, сообщает sport24.ru.

— Матч был трудный с сложными полем и погодой. Мы, конечно, рады, что победили. Но если проанализировать игру, то минут 30 в первом тайме мы были близки к слову «провалили». Мы не можем быть этим довольными, — сказал Игорь Осинкин.

Тренер отмечает, что была неправильная игра «Крыльев» в тактическом плане и допускались нехарактерные ошибки. В перерыве команде удалось перезагрузиться, поговорить, и в конечном счете найти в себе силы, понимание к игре.

— Второй тайм был с нашей стороны хороший. Мы по праву выиграли его. Остается только поздравить ребят с тем, что такая важная победа над хорошей командой была сегодня, — подытожил главный тренер «Крыльев Советов».

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