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НовостиСпорт24 февраля 2023 16:34

Игорь Осинкин рассказал, что большой отрезок игры с «Динамо» оставил неприятные впечатления

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал победный матч
Ирина СИНЕГУБОВА
Главный тренер отмечает, что допускались нехарактерные для команды ошибки.

Главный тренер отмечает, что допускались нехарактерные для команды ошибки.

Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинкин прокомментировал матч с «Динамо», в котором самарская команда одержала победу. Однако по словам тренера, большой отрезок игры оставил неприятные впечатления, сообщает sport24.ru.

— Матч был трудный с сложными полем и погодой. Мы, конечно, рады, что победили. Но если проанализировать игру, то минут 30 в первом тайме мы были близки к слову «провалили». Мы не можем быть этим довольными, — сказал Игорь Осинкин.

Тренер отмечает, что была неправильная игра «Крыльев» в тактическом плане и допускались нехарактерные ошибки. В перерыве команде удалось перезагрузиться, поговорить, и в конечном счете найти в себе силы, понимание к игре.

— Второй тайм был с нашей стороны хороший. Мы по праву выиграли его. Остается только поздравить ребят с тем, что такая важная победа над хорошей командой была сегодня, — подытожил главный тренер «Крыльев Советов».

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