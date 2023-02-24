Психиатры проверят самарских кондукторов и водителей в 2023 году

Окончание подачи заявок запланировано на 6 марта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в Самаре сотрудники «Трамвайно-троллейбусного управления» пройдут обязательное психиатрическое обследование. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

На торги выставлено проведение обязательного психиатрического освидетельствования работников предприятия. Заказчиком выступает ТТУ Самары. Начальная цена контракта составляет 610 250 рублей.

Заявка была размещена 17 февраля 2023 года. Окончание подачи заявок запланировано на 6 марта, тогда же и выберут победителя. В документах обозначено, что обязательную проверку пройдут 500 сотрудников ТТУ.

А в 2019 году психическое обследование с помощью специальных приборов проходили 1800 сотрудников ТТУ за 3,5 миллиона рублей.

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