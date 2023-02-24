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НовостиОбщество24 февраля 2023 17:56

В Самарской области начались строительные работы на двух мостах

Ремонт должны завершить не позднее 1 октября этого года
Ирина СИНЕГУБОВА
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Фото: минтранс Самарской области

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Фото: минтранс Самарской области

Строительно-монтажные работы начались на двух мостах в Кинель-Черкасском районе Самарской области. Об этом сообщает портал национальныепроекты.рф со ссылкой на региональное министерство транспорта и автодорог.

Речь идет о мостах в составе автодороги Самара – Бугуруслан – Кинель-Черкассы через реки Березовка и Большой Кинель. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Более 40 метров затронут специалисты на мосту через реку Березовку и около 200 метров на мосту через пойму реки Большой Кинель. Последний является самым протяженным искусственным сооружением из запланированных для ремонта в этом году.

На объектах заменят балки пролетных строений, выполнят переустройство мостового полотна и деформационных швов, обновят конструкцию дорог, сделают асфальтобетонное покрытие, обустроят водоотводы и восстановят защитный слой бетонных поверхностей. Ремонт должны завершить не позднее 1 октября этого года.

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