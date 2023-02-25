Жителя Самарской области могут отправить в тюрьму из-за находки в летней беседке

На мужчину завели уголовное дело по 228 статье. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Шенталинского района Самарской области может отправиться в тюрьму на три года. Именно столько ему светит за то, что он сушил коноплю в летней беседке. Наркотики обнаружили полицейские, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли в летней беседке высушенные части растений. Злоумышленника задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Экспертиза показала, что изъятое - это конопля массой 30 граммов, - уточнили в полиции.

Задержанный уверяет - растение он собрал и сушил исключительно для собственного употребления, продавать коноплю он не собирался. На мужчину завели уголовное дело по 228 статье.