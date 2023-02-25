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НовостиСпорт25 февраля 2023 7:04

Матч «Крыльев Советов» и «Динамо» в Самаре посетили 7300 болельщиков

Встреча четвертьфинала Кубка России закончилась со счетом 2:1 в пользу самарцев
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Это первая официальная игра «Крыльев» в 2023 году.

Это первая официальная игра «Крыльев» в 2023 году.

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Игру 1/4 финала Кубка России по футболу между «Крыльями Советов» и московским «Динамо», которая прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена» 23 февраля, посетили 7300 болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев».

— Несмотря на мороз, вы пришли на стадион и поддерживали нас от первой до последней минуты. Спасибо вам! Это наша общая победа, — говорится в сообщении.

Напомним, матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Крыльев Советов». У самарцев по голу забили Владимир Писарский и Александр Зуев. Писарский отметил первый мяч за команду с дирижерской палочкой. В самарской команде уже объяснили причину необычного празднования нападающего.

Ответная игра между «Динамо» и «Крыльями» пройдет в Москве в среду, 1 марта.