Матч «Крыльев Советов» и «Динамо» в Самаре посетили 7300 болельщиков

Это первая официальная игра «Крыльев» в 2023 году. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Игру 1/4 финала Кубка России по футболу между «Крыльями Советов» и московским «Динамо», которая прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена» 23 февраля, посетили 7300 болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба «Крыльев».

— Несмотря на мороз, вы пришли на стадион и поддерживали нас от первой до последней минуты. Спасибо вам! Это наша общая победа, — говорится в сообщении.

Напомним, матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Крыльев Советов». У самарцев по голу забили Владимир Писарский и Александр Зуев. Писарский отметил первый мяч за команду с дирижерской палочкой. В самарской команде уже объяснили причину необычного празднования нападающего.

Ответная игра между «Динамо» и «Крыльями» пройдет в Москве в среду, 1 марта.