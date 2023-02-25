В Тольятти в крупном пожаре в многоэтажке 25 февраля 2023 погибли два человека

Пожарные боролись с огнем почти 2 часа. Фото: скриншот видео

Утром в субботу, 25 февраля 2023 года, в Тольятти вспыхнул крупный пожар. Пламя полыхало в девятиэтажке на улице Ленина. К сожалению, есть жертвы - погибли два человека, сообщили корреспонденту «КП-Самара» в ГУ МЧС России по региону.

- Возгорание произошло в квартире жилого дома. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 6:48, - уточнили в МЧС.

Огонь полыхал на площади 12 квадратных метров. С пожаром боролись 47 человек. Ликвидировать возгорание удалось к 8:44. Личности погибших сейчас устанавливают.

Очевидцы ЧП сняли пожар на видео. На нем видно, как пламя вырывается из одного из окно многоэтажки.