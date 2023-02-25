Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 февраля 2023 7:33

В Тольятти в крупном пожаре в многоэтажке 25 февраля 2023 погибли два человека

Пламя тушили почти два часа
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Пожарные боролись с огнем почти 2 часа.

Пожарные боролись с огнем почти 2 часа.

Фото: скриншот видео

Утром в субботу, 25 февраля 2023 года, в Тольятти вспыхнул крупный пожар. Пламя полыхало в девятиэтажке на улице Ленина. К сожалению, есть жертвы - погибли два человека, сообщили корреспонденту «КП-Самара» в ГУ МЧС России по региону.

- Возгорание произошло в квартире жилого дома. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 6:48, - уточнили в МЧС.

Огонь полыхал на площади 12 квадратных метров. С пожаром боролись 47 человек. Ликвидировать возгорание удалось к 8:44. Личности погибших сейчас устанавливают.

Очевидцы ЧП сняли пожар на видео. На нем видно, как пламя вырывается из одного из окно многоэтажки.