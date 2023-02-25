Количество жертв страшной аварии в Нефтегорском районе Самарской области увеличилось

На трассе М-5 столкнулись три машины, в том числе - рейсовый микроавтобус.

Количество жертв страшного ДТП, которое произошло в Нефтегорском районе Самарской области увеличилось до шести. В больнице скончался молодой человек из Бузулука, сообщили в минздраве Оренбургской области.

- Его состояние расценивалось как крайне тяжелое с момента поступления в Нефтегорскую больницу, он был нетранспортабелен для дальнейшей эвакуации, поскольку получил очень тяжелые травмы, по сути - несовместимые с жизнью. Несмотря на все усилия медиков в течение суток, сегодня вечером пациент скончался, - говорится в сообщении от 24 февраля.

Напомним, авария произошла 23 февраля на трассе М-5. Столкнулись три автомобиля, в том числе рейсовый микроавтобус, который ехал из Самары в Бузулук.