Автобус врезался в грузовик в Самарской области 24 февраля 2023

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту аварии. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области в пятницу, 24 февраля 2023 года, произошло ДТП с участием общественного транспорта. На улице Шоссейной в Усть-Кинельском автобус №126ю врезался в грузовик, который стоял на проезжей части. Пострадали три человека: водителя и одну из пассажирок увезли в больницу, еще одна женщина-пассажир лечится дома, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Водитель автобуса ГАЗ-А64R42 двигался со скоростью, которая не обеспечивала возможность постоянного контроля за движением. Грузовой автомобиль Scania стоял на проезжей части по ходу движение в нарушение правил дорожного движения, - уточнили в полиции.

Сейчас правоохранители проводят проверку по факту аварии.

Напомним, 23 февраля в Нефтегорском районе Самарской области произошла крупная авария, которая унесла жизни шести человек.