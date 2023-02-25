Выставка «Разящая красота. Оружие Востока» открылась в музее Алабина в Самаре

На выставке представлены мечи, сабли, кинжалы, боевые топоры, ружья и т.д. Фото: музей имени Алабина.

В музее имени Алабина в Самаре открылась выставка «Разящая красота. Оружие востока». На ней представлены больше 100 образцов клинкового, древкового и огнестрельного оружия XVII-XIX веков. Это мечи, сабли, кинжалы, боевые топоры, ружья и т.д., которые были изготовлены в Индии, Иране, Турции, Японии, Китае и на Кавказе.

— Часть оружия принимала участие в боевых действиях и бывала на острие атаки, другая часть использовалась как парадное и церемониальное оружие, — рассказали в музее.

Уникальность выставки в том, что музей до этого еще ни разу не показывал только коллекцию Востока.

— Именно восточное оружие является наиболее наиболее роскошной и богато украшенной частью нашего музейного собрания, — уверяют организаторы выставки.

«Разящая красота. Оружие Востока» будет работать до 28 мая. Билеты — от 150 рублей.