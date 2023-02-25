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НовостиПроисшествия25 февраля 2023 11:02

В МЧС назвали предварительную причину смертельного пожара на улице Ленина в Тольятти

К возгоранию могло привести неосторожное обращение с огнем
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
В пожаре погибли два человека.

В пожаре погибли два человека.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

В региональном ГУ МЧС назвали предварительную причину пожара, который произошел утром в субботу, 25 февраля 2023, в Тольятти. На улице Ленина горели домашние вещи в одной из квартир в девятиэтажке. В огне погибли два человека - мужчины 1948 и 1970 годов рождения.

- Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - сообщили в МЧС.

Напомним, возгорание произошло в районе 6:48. Пожар тушили 47 человек на 16 машинах. Пожарные спасли семь человек.

Пламя удалось потушить только через два часа, ликвидацию объявили в 8:44.