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НовостиОбщество25 февраля 2023 11:19

Желтый уровень опасности из-за сильного ветра объявили в Самарской области 26 февраля 2023

Будет метель, порывы ветра могут достигать 16-21 метра в секунду
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Синоптики также обещают метель и местами гололед.

Синоптики также обещают метель и местами гололед.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности. Все из-за сильного южного ветра, порывы которого могут достигать 16-21 метра в секунду. Также в регионе могут быть метель (видимость - 1 км) и местами гололед, сообщает ГУ МЧС России по Самарской области со ссылкой на Приволжское УГМС.

- Необходимо быть аккуратнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию до идущих впереди транспортных средств, - напоминают в МЧС.

Синоптики обещают, что днем в воскресенье, 26 февраля 2023, в Самарской области будет снег, мокрый снег и дождь. Воздух прогреется до -2… +3. Такая же погода будет и в понедельник, 27 февраля.