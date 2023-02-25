Жительница Сызрани обокрала уснувшую в автобусе женщину

Расследование уголовного дела завершено, информацию направили в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницу Сызрани будут судить за кражу в автобусе. Женщину подозревают в том, что она украла у уснувшей попутчицы телефон, когда они ехали в автобусе “Кузнецк - Тольятти”, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- Задержанная призналась в совершении противоправного деяния и пояснила, что похитила телефон из открытой сумки спящей женщины и, выйдя из автобуса, перепродала его, - рассказали в полиции.

Расследование уголовного дела завершено, информацию направили в суд. Подозреваемой грозит до пяти лет тюрьмы.

Во время предварительного следствия жительница Сызрани вернула пострадавшей часть денег за телефон.