Из-за страшного ДТП в Самарской области объявлен день траура по погибшим

Авария унесла жизни шести человек. Фото: прокуратура Самарской области.

В Бузулуке Оренбургской области суббота 25 февраля 2023 года объявлена днем траура по погибшим в страшной аварии в Самарской области. В этот день в городе отменили все увеселительные мероприятия и приспустили флаг, сообщает «КП-Оренбург».

Напомним, страшная авария, которая унесла жизни шести человек, произошла в Нефтегорском районе Самарской области 23 февраля. На трассе М-5 «Урал» столкнулись три автомобиля, в том числе — рейсовый автобус, который ехал из Самары в Бузулук. В момент аварии в салоне общественного транспорта было 16 пассажиров.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузовой «Газели», который пошел на обгон и врезался в автобус.