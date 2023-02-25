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НовостиОбщество25 февраля 2023 14:12

Конец зимы в Самарской области будет снежный и дождливый

Синоптики дали прогноз на 26-28 февраля
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Синоптики обещают мокрый снег, дождь и плюсовую температуру.

Синоптики обещают мокрый снег, дождь и плюсовую температуру.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Зима попрощается с жителями Самарской области мокрым снегом и дождем. Осадки будут все оставшиеся дни февраля, днем температура воздуха поднимется выше ноля градусов, сообщает Приволжское УГМС.

В воскресенье, 26 февраля 2023, ночью будет -2… -7, пройдет умеренный снег, метель, днем -2… +3, к снегу добавятся мокрый снег и дождь, ожидается гололед. Кроме того, со скоростью 8-13 метров в секунду будет дуть южный ветер, местами порывы будут достигать 16-21 метра в секунду.

В понедельник, 27 февраля 2023, погода будет похожая - мокрый снег, дождь и гололед. Ночью -3… +2, днем -2… +3.

Во вторник, 28 февраля 2023, немного похолодает: ночью -2… -7, днем 0… -5, местами пройдет небольшой снег, на улице гололедица.