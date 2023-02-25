Сборная Самарской области выиграла чемпионат России по регби на снегу

В финале самарцы обыграли казанскую «Энергию». Фото: регбийный клуб «Самара».

Сборная Самарской области стала чемпионом России по регби на снегу. Турнир прошел в Казани, участие в нем приняли 12 команд из 10 регионов страны. Сборная 63 региона не потерпела ни одного поражения, сообщает пресс-служба регбийного клуба «Самара».

В финале самарские регбисты обыграли казанскую «Энергию» со счетом 6:4. Бронзовые медали также достались команде из столицы Татарстана — РК «Казань».

Напомним, в прошлом году сборная Самарской области и «Энергия» также встречались в финале, однако тогда сильнее были казанские регбисты. Встреча закончилась со счетом 4:5.