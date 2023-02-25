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НовостиОбщество25 февраля 2023 16:02

Из-за ледяного дождя и метели на дорогах Самарской области ввели ограничения

Они касаются автобусов, которые осуществляют межмуниципальные и межрегиональные перевозки
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
В Самарской области ждут снег, метель и ледяной дождь.

В Самарской области ждут снег, метель и ледяной дождь.

Фото: Олег Укладов

В Самарской области ограничили выезд автобусов, которые осуществляют межмуниципальные и межрегиональные пассажирские перевозки. Всему виной плохая погода, которая установилась в регионе. Ограничения действуют с 22:00 субботы, 25 февраля 2023, до 10:00 воскресенья, 26 февраля 2023, сообщает ГИБДД Самарской области.

- Данная мера направлена на обеспечение безопасности дорожного движения, - уточнили в Госавтоинспекции.

Также в ГИБДД настоятельно рекомендовали автомобилистам воздержаться от дальних поездок. В Самарской области ожидают метель, снег и даже ледяной дождь. Если же вы все-таки сели за руль, то не превышайте скорость, внимательно следите за дорогой, оценивайте погодные условия и не совершайте опасных маневров.