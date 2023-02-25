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НовостиПроисшествия25 февраля 2023 17:34

В Самаре водитель внедорожника сбил пожилую женщину

Пенсионерка в больнице
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В поселке Красная Глинка в Самаре в пятницу, 24 февраля 2023 года, произошло ДТП с участием пешехода. Напротив дома №21 во втором квартале водитель внедорожника Toyota Fortuner сбил 76-летнюю женщину, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

- В районе 11:20 водитель автомобиля Toyota Fortuner двигался задним ходом по двору напротив дома №21 во втором квартале поселка Красная Глинка и допустил наезд на женщину-пешехода 1946 года рождения, - уточнили в полиции.

Пенсионерку отвезли в больницу, врачи приняли решение ее госпитализировать. Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП.