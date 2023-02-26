Утром 26 февраля Самару занесло снегом Фото: Ольга НОВИКОВА

Самару завалило снегом утром 26 февраля 2023 года. Снегопады, которые начались перед праздничными выходными, после недолгого перерыва продолжились. В результате дороги и тротуары, которые едва успели почистить, снова оказались в снегу. Фотографиями горожане поделились в социальных сетях.

- Все опять завалено снегом! – пишут самарцы. - Зима напоследок решила показать свой нрав!

По прогнозам Приволжского УГМС 26 февраля в Самаре и области ожидается облачная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха днем составит в Самаре 0...+2 °C, по области -2...+3 °C.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Самарской области ограничивали движение междугородних и межрегиональных маршрутов, однако в 10.00 26 февраля ограничения сняли.