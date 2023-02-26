В Самарской области сняли ограничения на междугородние пассажирские перевозки 26 февраля 2023

Ограничения на движение пассажирского транспорта сняли. Фото: ГИБДД Самарской области

В Самарской области сняли ограничения на междугородние и межрегиональные пассажирские перевозки 26 февраля 2023 года. Движение пассажирского транспорта ГИБДД региона ограничивала с вечера 25 февраля из-за неблагоприятных погодных условий.

- Госавтоинспекция приняла решение ограничить выезд маршрутных транспортных средств по межмуниципальным и межрегиональным пассажирским перевозкам, - сообщили правоохранители вечером 25 февраля, пояснив, что это делается ради обеспечения безопасности движения.

В 10.00 воскресенья, 26 февраля, данные ограничения были сняты, а движение междугородних автобусов и маршруток восстановлено.

- От ФКУ «Поволжуправтодор» поступило сообщение о снятии временного ограничения движения для грузовых и маршрутных транспортных средств на восьми участках федеральных автомобильных дорог, - пояснили в ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, из-за плохих погодных условий в Самарской области за минувшие несколько дней произошло сразу несколько серьезных ДТП. Самое крупное из них случилось в Нефтегорском районе, где микроавтобус с пассажирами, следующий по маршруту Самара – Бузулук, столкнулся с грузовой «Газелью». В этом ДТП погибло 6 человек, еще несколько в тяжелом состоянии находятся в больнице.