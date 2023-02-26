Александр Зибарев создал сеть сервисных центров "АВТОВАЗа" по всей стране. Фото: t.me/renc_nikolay

В Тольятти ушел из жизни один из первых руководителей «АВТОВАЗа» - Александр Зибарев. О его кончине в своем канале сообщил глава города Николай Ренц.

Александр Григорьевич – кандидат технических наук, член-корреспондент РАН - создал и долгое время руководил всей системой технического обслуживания вазовских автомобилей на всей территории Советского Союза.

- Созданные им сервисные центры были в то время первыми и единственными фирменными станциями техобслуживания, - пишет Николай Ренц.

Как отмечает глава города, именно Александру Зибареву принадлежит идея создания центра запчастей «АвтоВАЗа», откуда детали регулярно отправлялись по всей стране, чтобы использоваться для ремонта и гарантийного обслуживания автомобилей.

- Это был замечательный человек, - подчеркивает Николай Ренц.- Александр Григорьевич был очень разносторонним человеком, увлекался философией. Он одним из первых создавал в России рыночные институты. Светлая память об Александре Зибареве сохранится в сердцах всех, кто знал и работал с ним.