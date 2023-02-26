«Не могли выбраться сами»: посреди Волги под Самарой спасли терпящих бедствие рыбаков

Помощь пришла вовремя. Фото: ПСС Самарской области

Посреди Волги под Самарой спасли терпящих бедствие рыбаков. Двое мужчин отправились на лед половить рыбку, однако выбраться обратно на берег самостоятельно не смогли, и им потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области.

Тревожный сигнал поступил спасателям в субботу, 25 февраля в 14.55. В Ставропольском районе Самарской области, на реке Волга напротив села Новодевичье сломалась мотособака.

- Два рыбака, 1957 и 1975 года рождения, которые выбрались на лед с помощью мотособаки, оказались заложниками ситуации, - рассказали в ПСС. – Из-за плохого состояния здоровья старшего из мужчин они не могли самостоятельно добраться до берега.

К счастью, на помощь рыбакам пришли спасатели ПСО Тольятти. Те отправились к терпящим бедствие мужчинам на аэроглиссере «Север».

- В 16.40 рыбаков доставили на берег, - сообщили спасатели. - Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.