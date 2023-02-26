Молодому парню под Самарой порезало лицо из-за влетевшей в лобовое стекло железки

Молодому парню порезало лицо осколками лобового стекла, а виновник ДТП даже не притормозил. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Молодому парню под Самарой порезало лицо из-за влетевшей в лобовое стекло машины железки. Водитель грузовика, по чьей вине произошло ЧП, даже не остановился помочь пострадавшим и скрылся с места происшествия. Сейчас его разыскивает полиция. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Как пояснили правоохранители, ДТП произошло в Нефтегорском районе Самарской области на 73,65 км автодороги «Подъезд к г. Оренбург от М-5 Урал» в 20.30 25 февраля.

- Грузовик ехал со стороны Самары в направлении Бузулука, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области. – В какой-то момент из-под него произошло отбрасывание железного предмета. Он отлетел в лобовое стекло автомобиля «DATSUN» с оренбургскими номерами, который ехал во встречном направлении.

От удара лобовое стекло легковушки разбилось, осколки полетели в водителя и пассажира. К сожалению, не обошлось без травм. Молодому парню 2003 года рождения осколками порезало лицо, его пришлось госпитализировать.

Водитель грузовика-виновника ЧП даже не остановился и как ни в чем не бывало продолжил путь. Сейчас его разыскивает полиция. Также правоохранители просят откликнуться очевидцев происшествия и тех, кто обладает информацией о местонахождении водителя.

Данные просят сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 8 (8467) 021985.