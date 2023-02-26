Злоумышленника быстро задержали и отправили под суд.

В Самаре нерадивые ремонтники оставили заказчика без 250 тысяч рублей. Директор компании-подрядчика взялся выполнить работы по ремонту квартир, но в итоге оставил клиентов без денег. Подробности печальной истории рассказали в ГУ МВД по Самарской области

Как сообщили правоохранители, в мошенничестве обвиняется 39-летний директор компании, занимающейся ремонтами. 27-летняя самарчанка нашла компанию по объявлению и после заключения договора заплатила почти 250 тысяч рублей за ремонт квартиры.

- Сначала бригада работала без нареканий, но в ходе очередной контрольной встречи заказчики увидели, что ванна имеет повреждения, которых изначально не было, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области. – Клиенты потребовали заменить сантехнику. Поначалу подрядчик согласился сделать это, но вскоре перестал выходить на связь.

Пострадавшие обратились в полицию. Нерадивого ремонтника задержали, он рассказал, что ванну клиентов отдал одному из работников в счет оплаты труда. Также выяснилось, что ремонтника уже неоднократно судили, в том числе за причастность к незаконному обороту наркотиков и грабеж.

- Сейчас ему предъявлено обвинение в мошенничестве, - пояснили правоохранители. - Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу.