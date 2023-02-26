Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как в городе убирают снег и наледь 26 февраля 2023

В Самаре убирают снег и наледь. Фото: мэрия Самары

Елена Лапушкина проверила, как в городе убирают снег и наледь 26 февраля 2023. Глава города поставила задачу по первоочередной противогололедной обработке дорог, тротуаров, остановок и выходов из подъездов. Об этом сообщает самарская мэрия.

- В конце зимы морозы сменяются оттепелью и наоборот. Это большая ответственность для городских служб, обеспечивающих уборку города от снега, - отметила глава города. - В уборке улично-дорожной сети и дворовых территорий задействованы абсолютно все службы. Все знают прогноз погоды, рассчитываю, что все качественно отработают на своих территориях.

Напомним, в Самаре и области сохраняется желтый уровень погодной опасности, ожидается метель и гололед. Дорожно-коммунальная техника и уборщики трудятся непрерывно. Там, где необходимо, сейчас продолжаются снегоуборочные работы. А на участках, где снег убран, ведется локальная обработка противогололедными материалами. Они помогают бороться с наледью, препятствуют образованию снежных и ледяных накатов. При этом сразу же, как подействуют реагенты, образовавшуюся «кашу» поручено сметать в прилотковую зону дороги, а затем вывозить.

Особое внимание уделяется проездам к медицинским, образовательным и другим социальным учреждениям.