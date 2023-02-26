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НовостиОбщество26 февраля 2023 10:49

За ночь 26 февраля с улиц Самары вывезли почти 5 тонн снега

В городе ликвидируют последствия снегопада
Лариса СТЕПАНОВА
Снег вывозят, а дорожки обрабатывают от гололеда. Фото: администрация Самары

Снег вывозят, а дорожки обрабатывают от гололеда. Фото: администрация Самары

За ночь 26 февраля с улиц Самары вывезли почти пять тонн снега. О том, как в городе ликвидируют последствия снегопада, рассказали в мэрии.

Как сообщил замруководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии Самары Виктор Ненашев, ночью с субботы на воскресенье на улицы города вышли 100 дорожных рабочих, включая 28 привлеченных уборщиков, и 216 единиц дорожной техники.

- Чаще всего нам требуются дополнительные погрузчики и самосвалы большой вместимости для вывоза снега, - пояснил Виктор Ненашев. - Всего задействовали 62 единицы такой техники.

По данным мэрии, за прошедшие сутки дорожно-коммунальные службы израсходовали 317 т противогололедных материалов и вывезли на полигоны 4 860,8 тонн снежных масс. Всего с начала зимнего сезона из города вывезли 206 632,3 тонн снега.

Днем 26 февраля на расчистку и обработку улиц, дворов и скверов вышли 237 машин и 2 159 уборщиков, включая дворников управляющих организаций.