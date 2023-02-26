В Самаре ожидается ледяной дождь 26 и 27 февраля 2023

Погода приготовила самарцам неприятные сюрпризы Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре ожидается ледяной дождь в воскресенье, 26 февраля и в понедельник, 27 февраля 2023 года. Такой неутешительный прогноз опубликовали синоптики Приволжского УГМС.

По данным Приволжского Гидрометцентра, в последние дни февраля погода в Самаре и Самарской области будет облачная, п всему региону пройдут осадки в виде дождя, мокрого снега, ледяного дождя.

- Температура воздуха днем 26 февраля будет составлять +1...+3 °C, ночью в понедельник, 27 февраля -3.. +2, - отмечают синоптики. – Ночью осадки усилятся, также ожидается сильный ветер порывами до 16-21 м/с.

Днем в понедельник будет на пару градусов теплее. А вот ночью с понедельника на вторник столбик термометра опустится до отметки в -2...-7 °C.

Такие температурные качели и ледяной дождь приведут к сильному гололеду. Городские коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности, а автомобилистам рекомендуют по возможности воздержаться от поездок.