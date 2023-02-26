В Самарской области после ЭКО беременеет каждая вторая женщина

Каждая вторая самарчанка после ЭКО получает долгожданную беременность. Фото: минздрав Самарской области

В Самарской области почти каждая вторая женщина после ЭКО получает долгожданную беременность. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Как пояснили медики, ежегодно более 60 тысяч жительниц региона обращаются к гинекологам для проверки либо восстановления репродуктивного здоровья. Если на то имеются показания, им проводят процедуру ЭКО, с 2008 года эту процедуру проводят в рамках ОМС.

- В 2022 году лечение методами вспомогательных репродуктивных технологий за счет средств ОМС проведено 2439 парам. Практически каждая вторая женщина после ЭКО получает долгожданную беременность. Это – один из лучших мировых показателей. За весь период лечения пар с бесплодием методами ВРТ с господдержкой с 2008 года в Самарской области родилось 7694 ребенка, - отметила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью минздрава Самарской области и ПФО, завотделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия», к.м.н. Ирина Моисеева.

В Самарской области в рамках нацпроекта «Демография» при поддержке губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по развитию вспомогательных репродуктивных технологий, улучшается качество оказания медпомощи, медучреждения оснащаются современным оборудованием, внедряются новейшие методы диагностики и лечения бесплодия.