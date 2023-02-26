Коммунальщики ждут ледяной дождь в Самаре. Фото: мэрия

В Самаре коммунальщики ждут ледяной дождь 26 и 27 февраля. Городские службы уже заявили о том, что готовятся к ухудшению погодных условий и собираются устранять последствия непогоды, которая обрушится на Самару в ночь на понедельник 27 февраля.

Напомним, в Самаре и Самарской области сохраняется желтый уровень погодной опасности. В Приволжском УГМС предупредили об ухудшении погоды – ветер усилится до 16-21 м/с, ожидается метель при видимости около километра, гололед.

Службы ЖКХ готовятся противостоять непогоде. Глава города Елена Лапушкина поручила обратить особое внимание на противогололедную обработку дорог и тротуаров. Также в зоне особого внимания – остановки общественного транспорта и выходы из подъездов.

В уборке улично-дорожной сети и дворовых территорий задействованы все коммунальные службы, включая ресурсы управляющих компаний.